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Крофт сделал нумерологический прогноз на первую победу Ландо Норриса

Крофт сделал нумерологический прогноз на первую победу Ландо Норриса
Lando Norris
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Британский обозреватель Формулы-1 Дэвид Крофт привёл занимательную статистику и определил, когда пилот «Макларена» Ландо Норрис, выступающий в «королевских гонках» с сезона-2019, одержит свою первую победу. Он провёл прямую параллель с чемпионом Формулы-1 2009 года Дженсоном Баттоном.

«Норрис победит в следующем году в Канаде. Ландо Норрис завоевал свой 13-й подиум после 102-й гонки, прямо как Дженсон Баттон, которому потребовалось столько же гонок, а следующий подиум был его победой и случился на 113-й гонке для него, для Норриса же такой гонкой станет Гран-при Канады в следующем году. Вы услышали: Канада, следующий год», — заявил Крофт в эфире Sky Sports.

В сезоне-2023 Ландо Норрис находится на 5-м месте в личном зачёте. В последних шести гонках он пять раз оказывался в топ-3.

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