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Появились первые живые фото нового Corvette для гонок на выносливость

Появились первые живые фото нового Corvette для гонок на выносливость
Chevrolet Corvette Z06 GT3.R
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Команда Pratt Miller Motorsports, выступающая в гонках на выносливость, показала живые фотографии нового Chevrolet Corvette Z06 GT3.R, который примет участие в новом сезоне чемпионата мира FIA WEC и IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Z06 GT3.R был представлен в январе 2023 года во время гонки «24 часа Дайтоны», однако тогда автомобилю предстояла активная тестовая программа, а его окончательный облик в ливрее для гонок стал известен только сейчас.

Chevrolet Corvette Z06 GT3.R

Chevrolet Corvette Z06 GT3.R

Фото: Pratt Miller Motorsports

Представленный Corvette разработан Pratt Miller Motorsports, поскольку заводская программа Corvette Racing была закрыта по окончании сезона-2023. В Pratt Miller Motorsports модифицировали пружины и амортизаторы, а также тормозную систему и детально проработали аэродинамику автомобиля. Кроме того, известно, что у автомобиля останется прежний 5,5-литровый двигатель V8, также использующийся в дорожной версии Z06.

В IMSA WeatherTech SportsCar Championship сезона-2024 команда Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports выставит два таких автомобиля. Ещё две таких машины выступят в чемпионате мира FIA WEC, где на них будут выступать пилоты TF Sport. Кроме того, новый Corvette будет представлен в GT World Challenge America.

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