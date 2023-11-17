В «Альпин» раскрыли, какие повреждения получила машина Окона при наезде на люк

Технический директор «Альпин» Мэтт Харман рассказал о повреждениях болида Эстебана Окона вследствие наезда на крышку канализационного люка на первой свободной практике Гран-при Лас-Вегаса.

«У нас была достаточно интересная ночь в Лас-Вегасе. К сожалению, болид Эстебана серьёзно повредился в первой свободной практике после того, как произошёл удар о незакреплённую крышку сливного отверстия, когда он возвращался на пит-лейн во время режима «красного флага». В результате удара были повреждены передняя часть днища и нижняя часть шасси. Это означало, что нам нужно было подготовить запасное шасси. Спасибо команде, что она всё подготовила и исправила к отложенной второй практике», — сообщили в команде «Альпин».