Комментатор Sky Sports извинился за средний палец, показанный Хорнером в прямом эфире

Британский обозреватель и комментатор Формулы-1 Дэвид Крофт поучаствовал в необычном «диалоге» с руководителем «Ред Булл» Кристианом Хорнером.

Комментируя пятничную свободную тренировку, Крофт пошутил над Хорнером на тему очков, которых в этот момент не было на специалисте. Когда режиссёр показал Хорнера крупным планом, Кристиан, который явно слушал эфир в этот момент, показал комментатору средний палец.

Фото: Кадр из трансляции

«В конце концов он надел очки, спасибо, Кристиан. И прошу прощения, если вас обидели сигналы рукой, которые подавались со стороны пит-уолла «Ред Булл», — сказал Крофт сразу после эпизода.

Напомним, Гран-при Лас-Вегаса проходит с 17 по 19 ноября. Это предпоследний этап текущего сезона Формулы-1.