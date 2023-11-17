Источник: через дыру в кокпите «Феррари» Сайнса было видно асфальт

Авторитетный журналист Auto Motor und Sports Тоби Грюнер на своей странице в социальной сети поделился информацией о масштабе повреждений болида пилота «Феррари» Карлоса Сайнса, полученных в результате инцидента с канализационным люком.

«Появилась информация, что верхняя часть оторвавшейся дренажной трубы имеет цилиндрическую форму. Она пробила большую дыру в днище болида «Феррари» Сайнса. Из кокпита можно было даже увидеть дорожное полотно», – написал Грюнер на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, тренировка была остановлена и не была возобновлена.

Ранее французский обозреватель Формулы-1 Жюльен Фебро поделился подробностями инцидента, произошедшего в самом начале первой свободной практики Гран-при Лас-Вегаса.