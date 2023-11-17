«Я просто не верю». Сайнс отреагировал на штраф, полученный из-за наезда на люк

Испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал инцидент на первой тренировке Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1, а также тот факт, что из-за необходимости заменить повреждённую батарею он потеряет 10 позиций на стартовой решётке.

«Я в порядке. Был хороший удар по спине и шее после инцидента, который вы все видели. К сожалению, в нём были повреждены шасси, силовая установка, батарея и даже моё гоночное кресло. Увы, по окончании второй практики команда сообщила мне, что я получу штраф в виде потери 10 мест на стартовой решётке за то, в чём нет ни моей вины, ни вины команды.

Очевидно, это полностью поменяло мой настрой и моё мнение о том, как дальше будет складываться уикенд. Вы можете представить, как я расстроен. Я просто не верю в такую ситуацию. Вы не увидите меня довольным в этот уикенд. Случившееся сегодня — очевидный пример, как можно сделать спорт лучше во многих отношениях.

Очевидно, что тут можно было применить пункт о форс-мажоре, чтобы я не получил штраф, но всегда находятся люди, всегда находятся способы, чтобы сделать ситуацию хуже для конкретного человека. В этот раз моя очередь заплатить цену», — приводит слова Сайнса Crash.