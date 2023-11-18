В Японии превратили Honda Civic в Dodge Challenger

Японское тюнинг-ателье Mitsuoka Motors в честь своего 55-летия представила концепт-кар Mitsuoka M55, который является автомобилем Honda Civic одиннадцатого поколения с внешностью Dodge Challenger.

Mitsuoka M55 Фото: Mitsuoka Motors

Компания не раскрывает технических подробностей автомобиля, но предполагается, что у него под капотом 4-цилиндровый турбодвигатель мощностью 180 лошадиных сил.

Mitsuoka M55 Фото: Mitsuoka Motors

По данным издания Road and Track, в данный момент у Mitsuoka нет планов по серийному выпуску M55. В ближайшие месяцы автомобиль будет выставлен в шоуруме Mitsuoka в Токио.

Mitsuoka M55 Фото: Mitsuoka Motors

Отметим, что это уже не первый подобный проект Mitsuoka Motors, основанной в 1968 году. В начале 2022 года компания выпустила 200 автомобилей Mitsuoka Rock Star, созданных на базе Mazda MX-5 и внешне напоминающих Chevrolet Corvette Stingray. Кроме того, ранее на основе Toyota RAV4 была выпущена небольшая серия внедорожников Buddy, выглядящих как Chevrolet Blazer.