Организаторы ГП Лас-Вегаса сделали новое заявление о закрытии трибун для болельщиков

Организаторы Гран-при Лас-Вегаса, который в эти дни проходит в США, опубликовали заявление о том, что вынуждены были закрыть все фан-зоны за час до старта второй свободной практики в целях безопасности.

«В гонках Формулы-1 нет более высокого приоритета, чем безопасность гонщиков, болельщиков и персонала. После вчерашнего инцидента с крышкой люка организаторы Гран-при Лас-Вегаса и ФИА решили принять дополнительные меры предосторожности, чтобы обеспечить готовность трассы до возобновления гонок. Для полного завершения этих дополнительных мероприятий потребовалось несколько часов, что привело к значительной задержке в расписании заездов.

Учитывая поздний час и проблемы с материально-техническим обеспечением, в целях обеспечения безопасного перемещения болельщиков и сотрудников за пределы автодрома мы приняли непростое решение закрыть фан-зоны перед стартом второй свободной практики. После успешного завершения всех тренировок мы надеемся

обеспечить безопасный и зрелищный гоночный уикенд для всех», — сообщает пресс-служба Гран-при Лас-Вегаса.