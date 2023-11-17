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Руководитель «Феррари» отреагировал на штраф Карлоса Сайнса после наезда на люк

Руководитель «Феррари» отреагировал на штраф Карлоса Сайнса после наезда на люк
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о штрафе, который получил пилот команды Карлос Сайнс. Напомним, Сайнс наехал на повреждённую крышку канализационного люка и серьёзно повредил болид. Несмотря на отсутствие вины самого гонщика, он наказан штрафом в виде потери 10 позиций на стартовой решётке из-за замены батареи.

«Конечно, я ходил к стюардам и беседовал с ними на эту тему. У нас странное чувство – потому что, прежде всего, я не думаю, что мы сделали что-то плохое.

И нам придётся заплатить серьёзную цену за случившееся. Кроме того, мы получили штраф в тот момент, когда ведём борьбу за места в чемпионате. И штраф в виде лишения 10 позиций на старте – это серьёзный удар.

Нам нужно перестать думать о случившемся и просто продолжать делать свою работу, и тогда мы сможем отыграться. У нас хороший темп. Нам нужно сосредоточиться сначала на квалификации, а потом провести хорошую гонку. Нам некогда обсуждать это», – приводит слова Вассёра Мotorsport.

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