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Окон поделился деталями инцидента с крышкой люка в тренировке Гран-при Лас-Вегаса

Окон поделился деталями инцидента с крышкой люка в тренировке Гран-при Лас-Вегаса
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Французский пилот «Альпин» Эстебан Окон рассказал о наезде на крышку канализационного люка во время первой свободной практики Гран-при Лас-Вегаса.

«Это был напряжённый вечер, с большим количеством эмоций, если не сказать огромным! С одной стороны, было очень круто сегодня впервые проехать по культовым улицам Лас-Вегаса, а с другой — неудачное и преждевременное завершение первой тренировки.

Я получил серьёзные повреждения машины после того, как на первых кругах задел крышку канализационного люка на трассе, и, как следствие, нам пришлось менять шасси. Огромная благодарность команде за то, что она всё исправила в столь сжатые сроки, как раз к отложенной второй тренировке. План на вторую практику был простой: мы тестировали разные вещи и разбирались с шинами и условиями трассы. Мне нравится эта трасса, и квалификация и гонка на ней должны стать захватывающими. Давайте посмотрим, что мы сможем сделать позже, после нескольких часов заслуженного для всех сна», — приводит слова Окона пресс-служба «Альпин».

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