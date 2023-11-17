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«Это не худшая работа, не так ли?» Брандл раскритиковал Ферстаппена

«Это не худшая работа, не так ли?» Брандл раскритиковал Ферстаппена
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Бывший пилот Формулы-1, а ныне гоночный обозреватель Мартин Брандл отреагировал на высказывание пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, раскритиковавшего организацию торжественной церемонии открытия Гран-при Лас-Вегаса. Также Ферстаппен отметил, что гонщики во время этой церемонии выглядели клоунами.

«Если ему это не нравится, я не уверен, что ему вообще нужно было что-то говорить. Я был немного разочарован этим. Стоять на трибуне и махать руками в ответ на приветствия фанатов — это не худшая работа в мире, не так ли?

Вы не работаете посменно и не работаете в шахтах. Не понимаю, почему он так негативно относится к этому.

Я сидел с друзьями и пил пиво. Прежде чем увидеть эти комментарии, я сказал: «Я так завидую современным гонщикам, им предоставлены такие возможности, и они получают огромное признание. Какой это, должно быть, замечательный опыт – быть гонщиком Гран-при теперь, имея все эти возможности». Потом я прочитал его комментарии и был немного удивлён», — приводит слова Брандла Crash.net со ссылкой на Sky Sports.

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