Риккардо сомневается, что организаторы ГП Лас-Вегаса обеспечили уровень безопасности

Австралийский гонщик «Альфа Таури» Даниэль Риккардо высказался на тему безопасности автоспорта после эпизода в первой свободной практике Гран-при Лас-Вегаса, когда сразу несколько болидов оказались повреждены в результате наезда на крышку канализационного люка.

«Поставила ли Формула-1 шоу превыше безопасности? Это справедливый вопрос. Кажется, мы немного опоздали с ним, ведь две машины испорчены. Помимо этого, у команд есть финансовый вопрос, который является для них большой проблемой, но вы подняли самую главную проблему – безопасность.

Так что, к счастью, с Карлосом Сайнсом всё в порядке, но последствия могли быть куда более серьёзными. Пожалуй, слишком легко сказать, что мы участвовали в церемонии открытия и сосредоточились на других вещах, но сделали ли они своё дело? Учитывая всё, что произошло, вы могли бы задать организаторам вопросы, например, достаточно ли они сделали?

Этот вопрос я точно не могу обойти стороной, это вопрос безопасности, и мы поздно к нему пришли, но надеюсь, они отнесутся к нему серьёзно.

Подобные инциденты также происходили в Монако и Баку, это, очевидно, касается уличных трасс, и я чувствую, что им нужно несколько больше внимания.

Вторая тренировка прошла перед пустыми трибунами? Да, это облом, но я стараюсь быть позитивным! Я здесь впервые, это масштабный проект, и, к сожалению, многое произошло. Я знаю, что никто этого не хотел, но я думаю, организаторы сделали всё, что могли. Я знаю, что уже поздно и все, наверное, имеют поводы поворчать, но, по крайней мере, мы смогли проехать немного», — приводит слова Риккардо ESPN US.