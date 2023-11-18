Испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал условия на трассе в Лас-Вегасе по итогам второй свободной тренировки Гран-при Формулы-1.

«Это действительно интересная трасса с большим количеством различных поворотов и длинными прямыми. Ночью шины немного быстрее остывают, поэтому в зонах торможения было непросто из-за случайного сцепления.

Но не думаю, что это будет критично. Может быть, будет немного больше адреналина, если будет машина безопасности или что-то, что приведёт к снижению температуры в шинах, тогда будет сложнее. Но условия одинаковы для всех, и мы должны быть готовы.

Гонка обещает получиться захватывающей благодаря тому, что на трассе есть возможности для обгонов. Посмотрим, удастся ли нам завтра оптимизировать настройки.

Мы уверенно провели первый день, но над кое-чем предстоит поработать, впрочем, как и всем. Посмотрим, удастся ли завтра больше раскрыть потенциал машины. Думаю, нас ждёт очень плотная борьба в квалификации и в гонке», — приводит слова гонщика портал Racing News.