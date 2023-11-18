Фанатам Ф-1, удалённым с трибун во 2-й практике, выдадут купоны вместо возврата денег

Организаторы Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1, который в эти дни проходит в США, приняли решение не возвращать болельщикам средства за билеты, несмотря на закрытие трибун за час до старта второй свободной практики. Вместо этого каждый болельщик получит купон на $ 200, который он может потратить на покупку официальной атрибутики Гран-при Лас-Вегаса.

«Мы ценим ваше терпение, пока мы исправляли ситуацию. Это решение далось нам нелегко. В качестве благодарности за вашу поддержку мы хотели бы предложить вам купон на $ 200 в официальный магазин Гран-при Лас-Вегаса», — сообщает пресс-служба Гран-при Лас-Вегаса.

Напомним, вторая свободная практика Гран-при Лас-Вегаса началась с задержкой из-за инцидента в первой тренировке, когда несколько гонщиков повредили болиды после наезда на канализационный люк.