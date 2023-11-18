Серхио Перес в девятый раз в этом сезоне не смог выйти в третий сегмент квалификации

Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес не смог выйти в третий сегмент квалификации Гран-при Лакс-Вегаса. Для Переса это уже девятый уикенд в текущем сезоне, когда он не смог пробиться в третий сегмент.

В эти минуты проходит квалификация Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию квалификации.

Гран-при Лас-Вегаса проходит с 17 по 19 ноября.

Серхио Перес занимает второе место в общем зачёте пилотов текущего сезона Формулы-1. Мексиканский пилот набрал 258 очков.

Напомним, партнёр Переса по «Ред Булл» Макс Ферстаппен из Нидерландов досрочно стал чемпионом мира, завоевав свой третий титул. Австрийский коллектив также досрочно стал победителем Кубка конструкторов.