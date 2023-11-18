Шарль Леклер опередил Фернандо Алонсо по количеству поулов в Формуле-1

Пилот «Феррари» Шарль Леклер выиграл квалификацию Гран-при Лас-Вегаса, который проходит в эти выходные, и завоевал свой 23-й поул в Формуле-1. По количеству поулов за карьеру монегаск опередил Фернандо Алонсо и теперь занимает по этому показателю 14-ю позицию.

Напомним, рекорд по количеству поулов с сентября 2017 года единолично удерживает Льюис Хэмилтон, у которого их в данный момент 104.

Для «Феррари» успех Леклера стал уже 249-м поулом в истории. «Скудерия» по количеству выигранных квалификаций опережает все остальные команды с 1990 года.

Вторым в квалификации в Лас-Вегасе стал партнёр Леклера по «Феррари» Карлос Сайнс, однако из-за штрафа в десять позиций испанец начнёт гонку только 12-м. Первый ряд с Леклером в гонке разделит Макс Ферстаппен, а следом за ними стартуют Джордж Расселл, Пьер Гасли и Александер Албон.