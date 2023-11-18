Сайнс высказался о своих шансах прорваться после потери 10 мест на решётке

Испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс оценил свои шансы на Гран-при Лас-Вегаса после потери 10 позиций на старте.

«В первую очередь хочу поблагодарить команду за потрясающую работу — мы доминировали в квалификации. Два первых места — это невероятно. Я надеялся быть на поуле, чтобы стартовать 11-м, но буду стартовать 12-м.

Не буду скрывать, я всё ещё разочарован тем, что произошло вчера, и этим штрафом — но имеем что имеем. Посмотрим, как пройдёт старт, как будут вести себя шины в плане гранулирования, насколько легко будет обгонять.

У нас явно есть темп. Мне хотелось бы бороться за победу с Шарлем и Максом. Но, к сожалению, мне предстоит гонка в режиме прорыва. Надеюсь, что в какой-то момент смогу выбраться вперёд, но, думаю, это будет непросто», – приводит слова гонщика Sky Sports.