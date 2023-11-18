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Макс Ферстаппен прокомментировал проигрыш пилотам «Феррари» в квалификации ГП Лас-Вегаса

Макс Ферстаппен прокомментировал проигрыш пилотам «Феррари» в квалификации ГП Лас-Вегаса
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о третьем месте в квалификации Гран-при Лас-Вегаса.

«Было довольно прохладно и скользко. На уличной трассе стараешься быть как можно ближе к стенам, но нам немного не хватает темпа на одном круге. Думаю, сегодня мы добились максимума.

У нас всё хорошо с расходом резины, так что думаю, что в гонке мы будем сильны. Хотелось бы, чтобы у нас сегодня было больше темпа, но очки дают завтра. Завтра может быть сейфти-кар. Тут очень длинная прямая, так что борьбы будет много, и я надеюсь, что мы будем хороши в работе с резиной», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Напомним, победителем квалификации стал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Второе место занял его напарник Шарль Леклер, однако из-за штрафа он потеряет 10 позиций.

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