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Норрис выразил уверенность, что Перес получит штраф за блокировку

Норрис выразил уверенность, что Перес получит штраф за блокировку
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Гонщик «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал блокировку на быстром круге со стороны пилота «Ред Булл» Серхио Переса в первом сегменте квалификации Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1. Британец уверен, что за свои действия мексиканец получит штраф от стюардов, которые обещали рассмотреть инцидент после сессии.

«Он получит штраф. Если не получит, то… Ха!» — коротко прокомментировал ситуацию Норрис в интервью Sky Sports.

По итогам квалификации Ландо Норрис показал 16-й результат. Пересу со своей стороны не удалось пробиться в третий сегмент квалификации Гран-при Лас-Вегаса, мексиканский гонщик остался 12-м. С учётом штрафа Карлоса Сайнса Перес должен начать воскресную гонку 11-м, однако теперь Серхио самому угрожает наказание в виде потери трёх мест на решётке.

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