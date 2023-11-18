Хорнер прокомментировал 12-е место Переса в квалификации Гран-при Лас-Вегаса

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о 12-м месте мексиканского пилота команды Серхио Переса в квалификации Гран-при Лас-Вегаса.

«Он поехал немного раньше. В квалификацию мы взяли всего три комплекта мягких шин. Чтобы не попасть в трафик на последнем круге, он проехал его немного раньше, и ему не хватило всего одной десятой», — приводит слова Хорнера Sky Sports.

Отметим, что Серхио Перес в девятый раз в этом сезоне не смог выйти в третий сегмент квалификации.

Напомним, победителем квалификации стал пилот «Феррари» Шарль Леклер, второе место занял его напарник Карлос Сайнс, а замкнул тройку сильнейших Макс Ферстаппен, выступающий за «Ред Булл».

Гран-при Лас-Вегаса проходит с 17 по 19 ноября.