Тото Вольф: наш темп остаётся загадкой. Очень сложно понять

Глава «Мерседеса» Тото Вольф высказался о разнице в темпе между пилотами команды в квалификации Гран-при Лас Вегаса, где Джордж Расселл показал четвёртое время, а Льюис Хэмилтон стал 11-м.

«Наш темп остаётся загадкой. Мы использовали правильное рабочее окно шин. Но вы сами можете видеть разницу. Мы уже видели это в третьей практике. Очень сложно понять.

У Льюиса не было нормального сцепления. Мы понимаем, что разница в температуре в четыре или пять градусов может стать критичной разницей между наличием сцепления и его отсутствием. Вы можете видеть, что некоторые команды, такие как «Мерседес», которые обычно находятся впереди, сегодня выбыли в первом сегменте.

С другой стороны, пилоты «Феррари» проехали потрясающие круги. Они оба на полсекунды впереди всех остальных», — приводит слова Вольфа Sky Sports.