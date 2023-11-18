Ферстаппен — о штрафе Сайнса: правила нужно изменить, с Карлосом поступили очень сурово

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал штраф в виде лишения десяти позиций на старте гонки Гран-при Лас-Вегаса, который получил гонщик «Феррари» Карлос Сайнс из-за замены батареи, повреждённой в результате наезда на крышку канализационного люка.

«Правила должны измениться. Это то же самое, как если в тебя врежутся и случится авария. В таком случае ты можешь лишиться части двигателя или чего-то ещё.

Так что прежде всего правила нужно изменить. Мы должны брать во внимание обстоятельства произошедшего. Сейчас это не учитывается при принятии решения о штрафе.

Кроме того, я думаю, что у команд не должно быть права голоса в таких ситуациях, потому что очевидно, что соперники не будут голосовать против штрафа. Я думаю, что с Карлосом поступили очень сурово, но в такой политизированной среде каждая команда, конечно, думает о своей выгоде. Поэтому соперники скажут: «Он должен получить штраф», – приводит слова Ферстаппена Sky Sports.