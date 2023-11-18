Перес указал на ошибку «Ред Булл» в стратегии, из-за которой он стал 12-м

Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал 12-й результат в квалификации Гран-при Лас-Вегаса.

«Несчастливая квалификация. Разрывы были очень маленькими, и мы просто не использовали потенциал нашей машины полностью. У нас было больше скорости, можно было проехать чуть быстрее — нам нужно это понять. Я также думаю, что наш план заездов был не совсем правильным: мы закончили слишком рано, когда во втором сегменте оставалось ещё четыре минуты, и люди просто продолжали улучшать свои результаты, а трасса — эволюционировать. Мы проанализируем это.

С другой стороны, сейчас уже ничего не поделать, так что сконцентрируемся на завтрашней гонке. Думаю, мы должны быть способны пробиться через пелотон. У нас быстрая машина в гоночном режиме. Думаю, DRS на Стрипе должна помочь — посмотрим, на что мы будем способны. Нам просто нужно оставаться спокойными и верить в наш темп. Думаю, завтра будет очень интересная гонка», — приводит слова Переса пресс-служба «Ред Булл».