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Ферстаппен: я не ожидал от Вольфа ничего другого

Ферстаппен: я не ожидал от Вольфа ничего другого
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Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что его вовсе не удивили заявления руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа, который остался очень недоволен критикой в адрес организации Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1 после происшествия с канализационным люком на первой тренировке.

«Когда ты на уличной трассе, такие вещи могут приводить к проблемам. Ты должен быть готов к этому. И я думаю, что если бы такое случилось с его машиной, он бы говорил по-другому. Но я и не ожидал от него ничего другого.

Мы бы тоже были очень злыми, как и «Феррари». Абсолютно точно, ведь вся машина разбита. Кроме того, Карлос сказал, что он пару секунд даже не чувствовал своих ног — так что инцидент мог бы закончиться намного хуже», — приводит слова Ферстаппена PlanetF1.

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