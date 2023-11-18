Стало известно, какой финансовый ущерб понесла «Феррари» из-за инцидента с Сайнсом

Известный итальянский журналист Джулиано Дукесса сообщил, насколько серьёзный ущерб понесла «Феррари» из-за инцидента с болидом Карлоса Сайнса на первой пятничной тренировке Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1. Автомобиль получил серьёзные повреждения из-за наезда на плохо закреплённую крышку канализационного люка.

«То, что первый ряд решётки дал бы больше шансов на успех, понятно. Но прежде всего надо сказать о примерно $ 1,5 млн ущерба — не считая силовой установки, которая не подпадает под лимит бюджетов. При этом все команды закладывают примерно $ 15 млн на развитие машины (и резервы). И вот мы имеем 10-процентный штраф без всякой вины. Гнев Вассёра понятен», — написал Дукесса в своих социальных сетях.