Карлос Сайнс: уверен, соперники настаивали бы на том, чтобы я получил штраф

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс высказался по поводу штрафа в 10 позиций на стартовой решётке Гран-при Лас-Вегаса, который он получил из-за замены компонентов после того, как в свободных заездах его автомобиль разбил вырвавшийся из креплений дренажный люк. По словам испанца, он удивлён, что у судей нет возможности повлиять на ситуацию, несмотря на форс-мажорные обстоятельства, однако уверен, что даже в таком случае соперники потребовали бы штрафа.

«Очевидно, у трассы были проблемы с безопасностью. И они уничтожили мою машину. Механики потратили пять часов, чтобы собрать полностью новый автомобиль. И в довершение к этому мы получили штраф в 10 позиций на решётке за то, к чему не имеем никакого отношения. Я разочарован, — цитирует Сайнса издание RaceFans. — В то же время я не удивлён, потому что в этом году уже были случаи, когда, как мне кажется, спорт мог справиться и получше.

«Я удивлён, что у судей нет права даже при форс-мажоре обойти правила. Очевидно, что в данной ситуации ни команда, ни пилот не могли ничего поделать. Правила, судьи, команды — я ожидал большего от спорта в этой ситуации. Уверен, соперники настаивали бы на том, чтобы я получил штраф, и это меня немного удивляет, — добавил Карлос. — Я давно в этом спорте и понимаю, как он работает. От позиции в Кубке конструкторов зависит слишком много денег или чего-то ещё, чтобы команды не угрожали требованиями штрафа. Как я уже сказал, я не удивлён. Я крайне разочарован и расстроен из-за всей этой ситуации, если честно. Разочарован — подходящее слово. Я в плохом настроении, потому что ожидал от спорта большего».

Напомним, в квалификации первого за последние 40 лет Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1 Сайнс показал второе время, уступив лишь партнёру по «Феррари» Шарлю Леклеру, однако начнёт гонку лишь с 12-й позиции. Его место в первом ряду стартовой решётки займёт Макс Ферстаппен, квалифицировавшийся третьим.

Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1 стартует в воскресенье, 19 ноября, в 9:00 по московскому времени.