Макс Ферстаппен — о Гран-при Лас-Вегаса: будь я болельщиком, я бы всё тут разнёс!

Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался по поводу компенсаций болельщикам, которые из-за проблем с дренажными люками на Гран-при Лас-Вегаса не смогли посмотреть свободные заезды, а взамен получили купоны на $ 200, которые можно потратить на сувениры в фирменных магазинах Формулы-1.

«Они же всё равно заработают! Прекрасно. Будь я болельщиком, я бы всё тут разнёс. Это неправильно», — приводит слова Ферстаппена издание RacingNews365.

Напомним, первая сессия свободных заездов была остановлена уже через 10 минут, когда оторвавшийся люк разбил «Феррари» Карлоса Сайнса, а вторая началась с запозданием — уже после того, как были закрыты фан-зоны, а болельщиков выгнали с трассы. Ферстаппен уверен, что вся вина за произошедшее лежит на промоутерах и призвал их не оправдывать.

«Если вы посмотрите на люки, на то, как они устроены, вы сразу увидите, что машина Формулы-1 его вырвет. Для этого не нужно иметь высокий IQ. Такое уже случалось, но подобного быть не должно. Когда на тебя все смотрят, всё должно быть на высоте. Это всё равно что сказать пилоту: «Знаешь, ты сделал всё, что мог, просто оказался в стене, бывает». Нет. Это отстой. И так быть не должно. Ты должен извлечь уроки и быть готовым к критике», — добавил Макс.

Гран-при Лас-Вегаса стартует в воскресенье, 19 ноября, в 9:00 по московскому времени. С поул-позиции гонку начнёт Шарль Леклер, а Макс Ферстаппен разделит с ним первый ряд стартовой решётки.