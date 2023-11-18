Леклер сравнялся с Лаудой по числу поулов в составе «Феррари». Больше только у Шумахера

Победа в квалификации Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1, который проходит в эти выходные на новой уличной трассе, стала для пилота «Феррари» Шарля Леклера уже 23-й в карьере. Монегаск таким образом сравнялся с Ники Лаудой по числу выигранных в составе «Скудерии» квалификаций.

Лауда выступал за «Феррари» в 1974–1977 годах и в первые два сезона в составе итальянской команды завоевал по девять поулов. В общей сложности на счету легендарного австрийца 24 победы в квалификациях — последнюю из них он завоевал в составе «Брэбэма» в 1978-м.

Чаще, чем Лауда и Леклер, попадал на поул на «Феррари» только Михаэль Шумахер — 58 раз.

Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1 стартует в воскресенье, 19 ноября, в 9:00 по московскому времени. Первый ряд стартового поля с Леклером разделит действующий чемпион мира Макс Ферстаппен, а следом за ними места займут Джордж Расселл, Пьер Гасли и Александер Албон.