Расселл: «Феррари» выступают в своей собственной лиге — у них нет гранулирования покрышек

Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о работе резины на трассе, где проходит Гран-при Лас-Вегаса, отметив, что начало гонки станет достаточно сложным испытанием для всех болидов. Однако Расселл подчеркнул, что «Феррари» получается гораздо лучше справляться с условиями, чем другим командам.

«Я доволен результатом, чувствовал себя уверенно на этой трассе. Мы не ожидали, что будем столь конкурентоспособными в этот уикенд. Честно говоря, меня не слишком сильно беспокоило, как мы квалифицируемся сегодня, главное – в топ-10, так как завтрашняя гонка будет самой большой неизвестностью всего сезона. Мы наблюдали сильное гранулирование покрышек у других команд.

Если получается оставаться в пределах порога, пока покрышки не гранулируются, то на одном пит-стопе в гонке будет комфортно. Однако как только они начнут гранулироваться, то придётся ехать на пит-стоп. Я не думаю, что у нас получалось проехать более 12 кругов без гранулирования покрышек, так что это является основной проблемой. У нас есть некоторое понимание того, в каких поворотах необходимо управлять резиной. Однако на первом круге гранулировались передние покрышки, а на втором – задние. Это очень тонкий вопрос.

«Феррари » выступают в своей собственной лиге – у них нет никакого гранулирования, и они очень быстры, когда полностью заправлены. Завтра трасса станет лучше, но, возможно, мы будем наблюдать гранулирование на первом отрезке, но вряд ли такое случится на втором или третьем, потому что на последних кругах мы будем быстрее на три секунды по сравнению с первыми, а возможно, даже больше. У нас нет гонок юниорских серий, ничего остального. Трасса будет катастрофической на первых пяти кругах гонки», — сказал Расселл в интервью Autosport после квалификации Гран-при Лас-Вегаса.