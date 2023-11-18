Ферстаппен: трасса в Вегасе это национальный чемпионат, а Монако — Лига чемпионов

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о трассе, которая принимает Гран-при Лас-Вегаса, и сравнил её с другим городским автодромом, где проводится Гран-при Монако.

«Считаю, что Монако – это как Лига чемпионов, а эта трасса как национальное первенство. По своей природе я не большой фанат городских трасс. Мне больше нравятся высокоскоростные трассы, на которых ты получаешь всё лучшее от болида Формулы-1. Однако когда ты находишься непосредственно на трассе, выглядит достаточно впечатляюще, но из-за слабого сцепления трасса ощущалась немного как Баку.

Нет каких-либо вопросов относительно болида, скорее я просто не наслаждаюсь тем, что не получается давить до определённого лимита, потому что всегда есть ограничения, связанные со скольжением. Это моё личное мнение, но у каждого свои предпочтения. Считаю великолепным, что им удалось построить трассу в такой короткий период времени – она выглядит невероятно. Также на самой трассе после инцидентов, особенно крупного с Карлосом [Сайнсом], они разрешили проблему, и мы пошли дальше, поэтому считаю, что это позитивный знак», — приводит слова Ферстаппена после квалификации Motorsport Week.