Окон ответил Ферстаппену, назвавшему его дурачком

Французский пилот «Альпин» Эстебан Окон отреагировал на слова Макса Ферстаппена из «Ред Булл», который назвал его «дурачком» во время первого сегмента квалификации Гран-при Лас-Вегаса.

«Разница между мной и им в том, что я должен был поставить этот круг, потому что был в трафике на первом. Если я не сделал бы вторую попытку, то выбыл бы из квалификации, а у него уверенный темп, поэтому он мог позволить себе не совершать вторую попытку. Однако мы не соблюдали дельту, поэтому нам пришлось идти на круг.

Мы были в положительной дельте, но там собралась очередь из трёх машин. Нас бы признали виновными в незаконных действиях, но на прошлых этапах меня уже штрафовали за нечто подобное, поэтому такого не должно было повториться. У меня не было выбора, и мне пришлось подвинуться. В этом вся разница между мной и Максом: он – третий, а я – 17-й», — приводит слова Окона после квалификации Crash.net.