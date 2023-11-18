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«Ред Булл» представил специальные комбинезоны пилотов для гонки в Лас-Вегасе

«Ред Булл» представил специальные комбинезоны пилотов для гонки в Лас-Вегасе
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Завтра, 19 ноября, на городской трассе в Лас-Вегасе (США) пройдёт очередной Гран-при Формулы-1 сезона-2023. Большинство команд в преддверии этапа презентовали специальные ливреи для своих болидов, однако «Ред Булл» уже по ходу уикенда решил заменить привычные комбинезоны пилотов команды — Макса Ферстаппена и Серхио Переса.

В отличие от классического дизайна, Ферстаппен выступит в комбинезоне белого цвета, а его напарник Перес — в красном. Также пояс обоих пилотов выполнен в золотистом цвете.

Фото: Red Bull F1

По итогам квалификации Гран-при Лас-Вегаса Макс Ферстаппен начнёт гонку вторым, а Серхио Перес — 11-м. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию гонки Гран-при Лас-Вегаса. Начало заезда назначено на 9:00 мск.

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