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«Уильямс» впервые с Гран-при России в 2016 году начнёт гонку с двумя болидами в топ-6

«Уильямс» впервые с Гран-при России в 2016 году начнёт гонку с двумя болидами в топ-6
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Сегодня, 18 ноября, на городской трассе в Лас-Вегасе прошла квалификация очередного этапа Формулы-1 сезона-2023.

Пилоты «Уильямса» Александер Албон и Логан Сарджент успешно выступили в субботнем заезде, вдвоём вышли в третий сегмент и показали шестое и седьмое время. Однако в связи с заменой элементов на болиде «Феррари» Карлоса Сайнса пилоты начнут гонку с третьего ряда стартовой решётки.

В последний раз такое достижение покорялось пилотам «Уильямса» на Гран-при России в 2016 году. Тогда Валттери Боттас стартовал третьим, а бразилец Фелипе Масса – пятым.

Гонка Гран-при Лас-Вегаса назначена на 19 ноября, ожидаемое время начала – 9:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию гонки.

Формула-1 2023. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Квалификация
18 ноября 2023, суббота. 11:00 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:32.726
2
Карлос Сайнс-младший
Scuderia Ferrari
+0.044
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.378
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