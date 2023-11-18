«Уильямс» впервые с Гран-при России в 2016 году начнёт гонку с двумя болидами в топ-6
Поделиться
Сегодня, 18 ноября, на городской трассе в Лас-Вегасе прошла квалификация очередного этапа Формулы-1 сезона-2023.
Пилоты «Уильямса» Александер Албон и Логан Сарджент успешно выступили в субботнем заезде, вдвоём вышли в третий сегмент и показали шестое и седьмое время. Однако в связи с заменой элементов на болиде «Феррари» Карлоса Сайнса пилоты начнут гонку с третьего ряда стартовой решётки.
В последний раз такое достижение покорялось пилотам «Уильямса» на Гран-при России в 2016 году. Тогда Валттери Боттас стартовал третьим, а бразилец Фелипе Масса – пятым.
Гонка Гран-при Лас-Вегаса назначена на 19 ноября, ожидаемое время начала – 9:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию гонки.
Комментарии
- 18 ноября 2023
-
22:42
-
22:20
-
22:02
-
21:15
-
20:57
-
20:40
-
19:46
-
19:08
-
18:55
-
18:21
-
17:27
-
16:57
-
16:49
-
16:44
-
16:31
-
16:17
-
16:16
-
15:55
-
15:49
-
15:44
-
15:39
-
15:34
-
15:27
-
15:20
-
15:19
-
14:25
-
14:05
-
13:34
-
13:08
-
13:04
-
13:00
-
12:57
-
12:36
-
12:31
-
12:30
Партнерский контент