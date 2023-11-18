«Уильямс» впервые с Гран-при России в 2016 году начнёт гонку с двумя болидами в топ-6

Сегодня, 18 ноября, на городской трассе в Лас-Вегасе прошла квалификация очередного этапа Формулы-1 сезона-2023.

Пилоты «Уильямса» Александер Албон и Логан Сарджент успешно выступили в субботнем заезде, вдвоём вышли в третий сегмент и показали шестое и седьмое время. Однако в связи с заменой элементов на болиде «Феррари» Карлоса Сайнса пилоты начнут гонку с третьего ряда стартовой решётки.

В последний раз такое достижение покорялось пилотам «Уильямса» на Гран-при России в 2016 году. Тогда Валттери Боттас стартовал третьим, а бразилец Фелипе Масса – пятым.

Гонка Гран-при Лас-Вегаса назначена на 19 ноября, ожидаемое время начала – 9:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию гонки.