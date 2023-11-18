Болид Хэмилтона, на котором он одержал первую победу за «Мерседес», продан за $ 19 млн

Болид «Мерседеса» W04, на котором британский пилот Льюис Хэмилтон одержал свою первую победу в составе «серебряных стрел», нашёл нового владельца. Культовый болид британца был продан на аукционе RM Sotheby's за $ 18,815,000.

Отмечается, что Хэмилтон провёл на этом болиде 14 из 19 гонок сезона Формулы-1 2013 года, среди которых и победный Гран-при Венгрии – именно этот триумф является первым для Хэмилтона в составе «Мерседеса». Победа на Гран-при Венгрии стала для Хэмилтона единственной в том сезоне. Вместе с напарником по команде Нико Росбергом Хэмилтону удалось привести команду ко второму месту в Кубке конструкторов сезона-2023.

Проданный «Мерседес» является последним, оснащённым двигателем V-8, который запомнился болельщикам ревущим звуком. Всего в составе «Мерседеса» Хэмилтон одержал 82 победы.