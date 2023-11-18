Фернандо Алонсо оценил 10-е место в квалификации Гран-при Лас-Вегаса

Испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, занявший в квалификации Гран-при Лас-Вегаса 10-е место, рассказал о ходе субботнего заезда и отметил, что остался доволен показанным результатом. Отметим, что с учётом штрафа Карлоса Сайнса из «Феррари» Алонсо начнёт гонку с девятой позиции.

«Мы очень довольны тем, что вышли в третий сегмент, и завтра посмотрим, что у нас получится сделать, начиная гонку с девятого места. Я был доволен обоими кругами в третьем сегменте, и мы отстали примерно на половину десятой от седьмого места, так что всё будет очень напряжённо. Приехав сюда, мы подумали, что эта трасса может не очень подойти нашему болиду, особенно учитывая скоростные прямые.

Это место впечатляющее, и они хорошо поработали. Думаю, единственной проблемой для нас был асфальт, сцепление с которым не очень хорошее, так что, возможно, на это стоит обратить внимание в будущем, но пока что соревноваться в Вегасе было весело», — приводит слова Алонсо пресс-служба команды «Астон Мартин».