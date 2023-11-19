Комбинезон Михаэля Шумахера с автографом продан на аукционе за $ 102 тыс.

Комбинезон Михаэля Шумахера времён его выступлений за «Феррари» стал очередным лотом аукциона RM Sotheby's. Запоминающийся красный гоночный костюм, в котором Шумахер завоевал своё шестое чемпионство в 2003 году был продан за $ 102 тыс. Отметим, что на комбинезон также нанесён автограф Красного барона.

2003 Michael Schumacher Scuderia Ferrari OMP Formula One Signed Racing Suit Фото: RMSOTHEBYS.COM

Немецкий гонщик присоединился к «Феррари» в 1995 году, когда пилоты итальянской команды не могли завоевать чемпионство на протяжении 17 лет. В 2000 году, проведя пять лет в составе «Феррари», Шумахер наконец-то смог завоевать свой дебютный титул с командой и закрепил свой успех вплоть до 2004 года.

В сезоне-2003 Шумахеру удалось одержать шесть побед и вместе с Рубенсом Барикелло принести команде очередной чемпионский титул, обогнав основных конкурентов из «Уильямса» и «Макларена».