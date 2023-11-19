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Комбинезон Михаэля Шумахера с автографом продан на аукционе за $ 102 тыс.

Комбинезон Михаэля Шумахера с автографом продан на аукционе за $ 102 тыс.
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Комбинезон Михаэля Шумахера времён его выступлений за «Феррари» стал очередным лотом аукциона RM Sotheby's. Запоминающийся красный гоночный костюм, в котором Шумахер завоевал своё шестое чемпионство в 2003 году был продан за $ 102 тыс. Отметим, что на комбинезон также нанесён автограф Красного барона.

2003 Michael Schumacher Scuderia Ferrari OMP Formula One Signed Racing Suit

2003 Michael Schumacher Scuderia Ferrari OMP Formula One Signed Racing Suit

Фото: RMSOTHEBYS.COM

Немецкий гонщик присоединился к «Феррари» в 1995 году, когда пилоты итальянской команды не могли завоевать чемпионство на протяжении 17 лет. В 2000 году, проведя пять лет в составе «Феррари», Шумахер наконец-то смог завоевать свой дебютный титул с командой и закрепил свой успех вплоть до 2004 года.

В сезоне-2003 Шумахеру удалось одержать шесть побед и вместе с Рубенсом Барикелло принести команде очередной чемпионский титул, обогнав основных конкурентов из «Уильямса» и «Макларена».

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