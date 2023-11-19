Ландо Норрис разбил болид на 3-м круге ГП Лас-Вегаса, на старте произошёл массовый завал

Сегодня, 19 ноября, на городской трассе в Лас-Вегасе проходит гонка очередного этапа Формулы-1 сезона-2023.

На старте гонки произошёл небольшой завал в середине пелетона. Фернандо Алонсо развернуло, так как его зацепил Валттери Боттас, а пилот «Феррари» Карлос Сайнс встал поперёк трассы. Все трое откатились в конец пелетона. Был объявлен режим виртуального сейфти-кара.

Также пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен смог поравняться с Шарлем Леклером из «Феррари» и обогнал его в первом повороте.

Двумя кругами позднее Ландо Норрис из «Макларена» не смог справиться с управлением в одном из скоростных поворотов и его болид снесло в стену. На болиде отлетело колесо, и на трассе осталось множество обломков. Объявлен режим сейфти-кара.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию гонки Гран-при Лас-Вегаса.