Перес — вице-чемпион Ф-1. Пилоты «Ред Булл» впервые заняли два первых места в общем зачёте

Сегодня, 19 ноября, состоялась предпоследняя гонка сезона-2023 — Гран-при Лас-Вегаса. Победителем гонки стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл», а его напарник Серхио Перес завершил заезд на третьем месте. Благодаря подиуму и тому, что Перес опередил на трассе Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса», он гарантировал себе второе место в личном зачёте сезона-2023.

Достижение мексиканского гонщика принесло исторический результат для команды «Ред Булл» — её пилоты впервые в истории заняли первое и второе место в личном зачёте по итогам сезона. До конца чемпионата осталась одна гонка — Гран-при Абу-Даби.

Формула-1. Личный зачёт:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 549 очков.

2. Серхио Перес («Ред Булл») — 273.

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 232.

4. Карлос Сайнс («Феррари») — 200.

5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 200.

6. Ландо Норрис («Макларен») — 195.

7. Шарль Леклер («Феррари») — 188.

8. Джордж Расселл («Мерседес») — 160.

9. Оскар Пиастри («Макларен») — 89.

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 73.

11. Пьер Гасли («Альпин») — 62.

12. Эстебан Окон («Альпин») — 58.

13. Александер Албон («Уильямс») — 27.

14. Юки Цунода («Альфа Таури») — 13.

15. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 10.

16. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 9.

17. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») — 6.

18. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 6.

19. Кевин Магнуссен («Хаас») — 3.

20. Лиам Лоусон («Альфа Таури») — 2.

21. Логан Сарджент («Уильямс») — 1.

22. Ник де Врис («Альфа Таури») — 0.