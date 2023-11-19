Перес признался, что не ожидал атаки Леклера, стоившей Серхио второго места

Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес, занявший третье место на очередном этапе Формулы-1 Гран-при Лас-Вегаса, рассказал о борьбе за второе место с Шарлем Леклером из «Феррари», в результате которой монегаску удалось обогнать Переса на последнем круге гонки.

«Было очень трудно, учитывая повреждения, которые мы получили на старте. Мы откатились назад, потом отыгрывали позицию за позицией, показывали сильный темп, а сейфти-кар вернул нас в борьбу за победу.

Я обогнал Шарля, но не смог уехать от него. Моё антикрыло было настроено на высокую прижимную силу. Потом подъехал Макс и опередил нас обоих. Из-за порывов ветра было ещё труднее. Я несколько раз блокировал колёса, но удавалось сохранить машину на трассе.

Если честно, я не ожидал, что он будет атаковать. Он был в восьми десятых — и вдруг оказался рядом в зоне торможения. Думаю, гонка получилась хорошей», — сказал Перес после гонки.