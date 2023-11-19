В «Макларене» рассказали о состоянии Норриса после аварии на Гран-при Лас-Вегаса

Сегодня, 19 ноября, прошёл очередной этап Формулы-1 сезона-2023, по ходу которого британский пилот команды «Макларен» Ландо Норрис не справился с управлением на третьем круге гонки и отправил свой болид в отбойник. Во время аварии произошёл чувствительный контакт со стеной, и Норрис был отправлен на обследование в медицинский центр. В «Макларене» выступили с заявлением относительно физического состояния пилота.

«Несколько хороших новостей, команда. После предпринятых мер предосторожности Ландо выписали из университетского медицинского центра», — сообщили в официальных социальных сетях «Макларена».

Победителем гонки в Лас-Вегасе стал голландский пилот Макс Ферстаппен. «Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию гонки Гран-при Лас-Вегаса.