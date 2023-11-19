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Хэмилтон: гонка в Лас-Вегасе доказала, что хейтеры были неправы

Хэмилтон: гонка в Лас-Вегасе доказала, что хейтеры были неправы
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Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от Гран-при на городской трассе в Лас-Вегасе, который принимал «Королевские гонки» впервые с 1982 года, и заявил, что уикенд вышел запоминающимся.

«Это была действительно требовательная гонка. Я начал на «харде», и сперва было сложно. Я получил сильный удар сзади от кого-то. Думаю, это был Карлос [Сайнс], и старался не задеть машины, которые развернулись, из-за чего откатился назад на пять или шесть мест.

После этого я просто начал навёрстывать упущенное. Я чувствовал себя прекрасно, покрышки были в порядке, и темп был сильным. Я обогнал [Оскара] Пиастри по внутренней траектории. Не знаю, что произошло, но, очевидно, я принял ещё один удар. Думаю, это был гоночный инцидент.

На трассе много отличных возможностей для обгонов, и я считаю, что всем, кто говорил ерунду и негативно относился к уикенду, Вегас доказал, что они ошибались», — приводит слова Хэмилтона после гонки Sky Sports.

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