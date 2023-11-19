«Видел много машинного масла на асфальте». Сайнс — о причине завала на первом круге

Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс, который стал одним из участников массового завала на первом круге Гран-при Лас-Вегаса, указал на возможную причину инцидента.

«Я видел много масла из машин, на которых мы были во время парада пилотов, и это ещё одна вещь, на которую ФИА должна обратить внимание, потому что несправедливо, когда на всей внутренней траектории разлито масло. Помимо того что трасса уже была грязной, во главе всего было то, что машины с текущим маслом были поставлены на решётку за час до гонки — это неприемлемо. Вероятно, это стало причиной многих аварий в первом повороте.

Никогда не ожидаешь, что всё будет настолько плохо. Я просто коснулся педали тормоза, даже не нажав на него, и шины заблокировались. Я даже не поздно тормозил, на дистанции 100 метров, и проехал на 100 км/ч медленнее, чем в квалификации. Холодные покрышки, вероятно, тоже сыграли свою роль. Первый круг был просто шокирующим — нам всем пришлось нелегко», — приводит слова Сайнса после гонки RaceFans.