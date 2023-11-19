Леклер: штраф Ферстаппена заслуженный, но в таких ситуациях надо просить вернуть позицию

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался об инциденте, произошедшем у него с Максом Ферстаппеном на первом круге Гран-при Лас-Вегаса, когда голландец выдавил монегаска с трассы и в итоге получит штраф в размере пяти секунд.

«Очевидно, он превысил лимит, и я думаю, что пятисекундный штраф заслуженный. Было плотно, я пытался остаться на трассе, но сцепление с дорогой было настолько слабым, что я просто старался удержать это положение, но что есть, то есть. Его оштрафовали, и он отбыл наказание. Думаю, это было правильное решение.

Мне просто кажется, что в таких ситуациях было бы лучше, если бы ФИА просила вернуть позицию, потому что, по моему мнению, создаётся некоторое преимущество в работе с покрышками, когда вы движетесь в чистом воздухе, но такова судьба», — приводит слова Леклера Crash.net.