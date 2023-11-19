Леклер: если бы не второй сейфти-кар, то победа была бы за нами

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер заявил, что одержать победу в гонке Гран-при Лас-Вегаса ему помешал выезд сейфти-кара после столкновения Джорджа Расселла и Макса Ферстаппена. Напомним, Леклер лидировал в гонке, но, поскольку решил не останавливаться в боксах для смены резины, его в дальнейшем обогнал действующий чемпион Формулы-1.

«Я действительно верю, что без этой машины безопасности победа была бы за нами. Мы провели действительно хороший первый отрезок на «медиуме», и, кажется, наш «хард» был на пять кругов старше, чем у Макса. Мне пришлось проехать четыре-пять кругов, чтобы довести резину до необходимой температуры, и над этим мы провели действительно хорошую работу. Так что во мне была уверенность, что мы победили бы.

Затем, к сожалению, была машина безопасности. Макс и Серхио Перес остановились, а я остался на комплекте, на котором проехал пять кругов. Это не так уж и много, но проблема заключается в том, что, пока покрышки охлаждаются во время режима сейфти-кара, вновь заставить работать изношенную резину невероятно сложно, учитывая температуру, которая была. Тогда мы и проиграли гонку.

Всегда легко сказать: «Я проехал всего пять кругов». С другой стороны, я не знал, что будут делать Макс и Чеко позади меня. Если бы они не остановились, то, находясь позади двух болидов «Ред Булл», их было бы сложно обойти. Сейчас я бы остановился, но я уже знаю, что они сделали. Поэтому легче сказать», — приводит слова Леклера RaceFans.