На пикапе Ford Ranger Raptor установили рекорд Гиннесса в езде на двух колёсах

Каскадёр Пол Свифт за рулём пикапа Ford Ranger Raptor установил новый рекорд Книги Гиннесса — в номинации «проезд на двух колёсах в самом узком пространстве». Свифт сумел протиснуться на массивном внедорожнике на двух колёсах между столбиками, установленными на расстоянии 88 сантиметров.

Права на видео принадлежат Guinness World Records. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Guinness World Records.

«Самое сложно было в том, чтобы держать машину в стабильном положении, ведь у пикапа большой ход подвески. Рад, что у нас всё получилось. Надеюсь, это вдохновит и других продемонстрировать свои супернавыки», — приводит слова Свифта официальный сайт Книги рекордов Гиннесса.

Права на видео принадлежат Guinness World Records. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Guinness World Records.

Отметим, что ранее Свифт установил другой рекорд — он быстрее всех исполнил пять трюков подряд. В программу входит проезд на двух колёсах (не менее 50 метров), разворот задним ходом на 180 градусов, прыжок с рампы, параллельная парковка и пять «пончиков» подряд.