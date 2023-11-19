Хельмут Марко: реакция Ферстаппена на Гран-при Лас-Вегаса могла быть иной

Советник «Ред Булл» 80-летний Хельмут Марко подвёл итог Гран-при Лас-Вегаса, а также высказался о негативных комментариях пилота команды Макса Ферстаппена в сторону организационной составляющей этапа.

«Я всегда говорил, что выводы стоит делать только после окончания гонки, и она была фантастической. Мы изначально ожидали, что нам будет лучше на комплекте «медиум», но это оказалось не так. С другой стороны, на «харде» мы оказались сильнее, чем ожидалось, что нам очень помогло.

Уверен, что организаторы теперь очень довольны им (Ферстаппеном). Думаю, его реакция в начале этого уикенда была бы иной, если бы и в начале сезона было бы больше подобного. Макс вообще не любит различные маркетинговые и пиар-активности, но 80% наших спонсоров — американцы, и они были здесь», — приводит слова Марко GPBlog.