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Хорнер оценил заслугу Переса в историческом достижении для команды

Хорнер оценил заслугу Переса в историческом достижении для команды
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился эмоциями после Гран-при Лас-Вегаса, по результатам которого пилоты команды Макс Ферстаппен и Серхио Перес гарантировали себе первое и второе места в личном зачёте, что произошло впервые в истории команды.

«Это то, чего мы как команда никогда раньше не достигали. Я имею в виду, чего ещё желать от своих гонщиков, если они финишируют первым и вторым в личном зачёте? Его [Переса] форма, его темп снова были на высоте. В последних двух или трёх гонках он действительно снова нашёл свою форму.

Макс немного подъезжал назад, чтобы попытаться дать ему немного слипстрима, но сегодня этого было недостаточно. Знаете, поднимаясь с конца пелотона, после замены антикрыла, он провёл великолепный Гран-при», — приводит слова Хорнера Racingnews365.

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