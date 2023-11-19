Лэнс Стролл прокомментировал прорыв в гонке с 19-го места на пятое

Канадский пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл, занявший пятое место на Гран-при Лас-Вегаса, рассказал об эмоциях от новой городской трассы и ходе гонки.

«Это была весёлая гонка! Я поднялся на 10 позиций в первом повороте, в то время как многие другие гонщики развернулись на трассе, и поднялся с 19-го на девятое место. Сразу пришло понимание, ради чего это делается. С первого круга мы были в первых рядах и на протяжении всей гонки атаковали на быстром болиде.

Мы сделали несколько хороших стратегических решений, остановившись на пит-стопе во время режима «сейфти-кара», который был дважды, а затем я смог обогнать несколько машин в первом повороте и занять пятое место. Это отличная трасса для гонок, и я рад, что нам удалось устроить хорошее шоу для болельщиков», — приводит слова Стролла после гонки Sky Sports.