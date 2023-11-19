Боттас: моя гонка была испорчена в первом повороте

Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас прокомментировал своё выступление на прошедшем Гран-при Лас-Вегаса.

«Я очень хорошо стартовал, но, к несчастью, моя гонка была испорчена в первом же повороте. После контакта с Фернандо я получил удар в заднюю часть, повредив диффузор и лишившись всякой возможности вернуть утраченные позиции. Гонка получилась утомительной, не было ни скорости, ни сцепления.

Очевидно, мы разочарованы, поскольку не сомневались в том, что сможем добиться хорошего результата, но у нас не было возможности показать, на что мы способны. Радует то, что наш темп в рамках одного круга, очевидно, вырос, и это позволило пройти нам в третий сегмент квалификации. Мы отправляемся в Абу-Даби, где сделаем всё, чтобы вернуться в десятку лучших и хорошо завершить сезон», — приводит слова Боттаса пресс-служба «Альфа Ромео».