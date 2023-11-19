Отец Ферстаппена оценил его победу на Гран-при Лас-Вегаса

Бывший гонщик Формулы-1 Йос Ферстаппен, отец трёхкратного чемпиона мира и пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, прокомментировал победу сына на Гран-при Лас-Вегаса.

«В целом гонка получилась невероятно захватывающей, и это то, что можно получить, когда у вас есть такая длинная прямая. Это была весёлая гонка.

Вы можете сказать, что Макс остался недоволен штрафом. Я заметил, что он злится, по тому, как он вёл машину. «Хард» сегодня отлично ему подошёл, его разница с «медиумом» составляла четыре-пять десятых за круг», — приводит слова Ферстаппена Viaplay.

Формула-1. Гран-при Лас-Вегаса. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 50 кругов.

2. Шарль Леклер («Феррари») +2,070.

3. Серхио Перес («Ред Булл») +2,241.

4. Эстебан Окон («Альпин») +18,665.

5. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +20,067.

6. Карлос Сайнс («Феррари») +20,834.

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +21,775.

8. Джордж Расселл («Мерседес») +23,091.

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +25,964.

10. Оскар Пиастри («Макларен») +29,496.